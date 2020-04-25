شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام يناقش غدا مخالفات إعلان قطونيل واتجاه لتعديل بعض المشاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا لها، ظهر غدا الأحد أونلاين، لمناقشة تقارير لجان الرصد بشأن البرامج والإعلانات التى عرضت فى أول يوم رمضان وما يحال إليها من لجنة الدراما.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للإعلام، إن لجان الرصد بالمجلس رصدت مخالفات فى إعلان قطونيل الذى تقوم بتقديمه ميس حمدان، موضحا أن اللجنة ستناقش غدا الأحد ما وقع فى الإعلان من مخالفات.

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وأضاف المصدر، أنه من المقرر أن تصدر لجنة الشكاوى توصيات باستدعاء الشركة المعلنة لتعديل الإعلان ومنحها مهلة للتعديل والزام القائمين على الاعلان بإزاله عدد من المشاهد.

وذكر المصدر، أن هناك انخفاضا ملحوظا فى المخالفات فى الدراما التى عرضت فى أول يوم رمضان، ومخالفة فقط فى الإعلانات المذاعة، مؤكدا أن مسلسل الاختيار من الأعمال المبدعة والراقية والتى حققت أعلى نسب مشاهدة، وأن هذا يثبت أن الأعمال الوطنية هى التى تحقق أعلى نسب مشاهدة.