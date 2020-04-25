شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تقرير نادر عن مشاهد التحولات فى تاريخ مصر المعاصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر جريدة مصر السينمائية شاهدا على تاريخ مصر الحديث والمعاصر وكنزا معلوماتيا ووثائقيا فى غاية الأهمية يوثق للكثير من الأحداث التاريخية والمناسبات الكبرى التى شهدتها البلاد منذ عشرينيات القرن الماضى، حتى وقتنا الحاضر، حيث تغطى أعداد الجريدة فترة زمنية هامة منذ العهد الجمهورى 1952 حتى عام 2013.

ومن ضمن ما وثقته جريدة مصر السينمائية، التحولات في تاريخ مصر المعاصر تتمثل في إعطاء الأرض للفلاحين بعد قوانين الإصلاح الزراعى ابان ثورة يوليو و خطاب تنحى الزعيم جمال عبد الناصر عن السلطة بعد هزيمة 67 و اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني و مشاهد من انتخابات 1984 و كذلك مباحثات اتفاقية الجلاء بين مصر و بريطانيا عام 1954 .

و من ضمن ما وثقته جريدة مصر السينمائية، مشاهد استقبال الجماهير السورية لعبد الناصر تمهيدا لاعلان الوحدة المصرية السورية فى 1958 ومشاهد نادرة لحرق السادات لتسجيلات قضايا مراكز القوى ضمن ما سمى بثورة التصحيح 1971.