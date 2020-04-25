شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": مسلسل الاختيار حقق أعلى نسب مشاهدة.. ونحتاج لمسسلات مثله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صالح الصالحى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار التى عرضت فى أول أيام رمضان حققت أعلى نسب مشاهدة، مضيفا أن مثل هذه المسلسلات من الأعمال التى نحتاجها فى هذه الأيام و التى خلت منها الساحة الدرامية خلال الأعوام الماضية .

وأضاف صالح الصالحى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المشاهد المصرى يحتاج إلى مثل هذه الأعمال التى تتبنى بطولات تمت على أرض الواقع والتى تتناول تضحيات الشهداء الذين استشهدوا فى سبيل الدفاع عن الوطن وتمجد القيم لدى الشباب.

ونوه صالح الصالحى، إلى أن لجان الرصد بالمجلس رصدت تفاعل المصريين مع مسلسل الاختيار الذى حقق نسب مشاهدة عالية مما يؤكد أن المشاهد المصرى واعى، ويحتاج إلى مثل هذه الأعمال التى تتناول قصص تعبر عن الواقع.

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يذكر أن الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، الذى يعرض علي شاشة قناة‎ ON قد بدأت، بمشهد ‏القبض على الإرهابى هشام عشماوى - أحمد العوضى ووصوله إلى مطار القاهرة فى قبضة الأمن ‏المصرى قادما من ليبيا، والذى ظهر من خلال تلك المشهد النجم محمد رجب فى دور أحد الضباط المشاركين ‏فى القبض على عشماوى‎.‎

وشهدت الحلقة أيضا مشهد بين عشماوى "أحمد العوضى" وبين المنسى "أمير كرارة"، أثناء إنهاء ‏عشماوى إجراءات استقالته من الجيش المصرى، إذ دار حديث بينهما عن ترك عشماوى لجيش بلده، مما ‏أوضح الحديث أن عشماوى بدأت أفكاره تميل إلى التكفيرين.