كورونا يواصل استهداف الكادر الطبي بمشافي الكويت

كشفت مصادر صحية في الكويت، عن ارتفاع عدد الإصابات بين ممرضات مستشفى مبارك الكبير بفيروس كورونا من 11 إلى 22 حتى الجمعة الماضي وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقالت المصادر، إنه "تم إغلاق أحد الأجنحة بالمستشفى، بعد اكتشاف إصابة طبيبين و3 ممرضات خلال يومين، وجرى نقل بعض المرضى الذين يرقدون فيه إلى أجنحة أخرى،

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مع نقل المصابين للمستشفى المتخصص".

وأضافت، أن "إجمالي الأطباء المصابين بالفيروس بالمستشفى يصل إلى 8"، مشيرة إلى عدم تأثر الخدمات والرعاية الصحية بهذه الإصابات.

وعلق وزير الصحة باسل الصباح أمس الجمعة على تزايد الإصابات بين الطواقم الطبية، وقال: "حالنا حال دول العالم التي

سجلت إصابات في الصفوف الأولى، سواء في الطاقم الطبي أو العسكري أو المتطوعين، لذا نكرر ونعيد الالتزام بالاشتراطات الصحية ونظافة اليد وعدم لمس الوجه والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات".

واوضح، أنه "نتمنى تخفيف القيود، ولكن يصعب أن نجزم بأن العمل سيعود بصورة طبيعية بعد العيد، ولكن نسعى إلى تخفيف القيود بقدر المستطاع".

وشدد الصباح على أن موعد انحسار المرض، يخضع للجان، و"ستكون هناك دراسة، وفق الجهة المختصة في وزارة الصحة".