كشفت مصادر صحية في الكويت، عن ارتفاع عدد الإصابات بين ممرضات مستشفى مبارك الكبير بفيروس كورونا من 11 إلى 22 حتى الجمعة الماضي وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقالت المصادر، إنه "تم إغلاق أحد الأجنحة بالمستشفى، بعد اكتشاف إصابة طبيبين و3 ممرضات خلال يومين، وجرى نقل بعض المرضى الذين يرقدون فيه إلى أجنحة أخرى،
وأضافت، أن "إجمالي الأطباء المصابين بالفيروس بالمستشفى يصل إلى 8"، مشيرة إلى عدم تأثر الخدمات والرعاية الصحية بهذه الإصابات.
وعلق وزير الصحة باسل الصباح أمس الجمعة على تزايد الإصابات بين الطواقم الطبية، وقال: "حالنا حال دول العالم التيسجلت إصابات في الصفوف الأولى، سواء في الطاقم الطبي أو العسكري أو المتطوعين، لذا نكرر ونعيد الالتزام بالاشتراطات الصحية ونظافة اليد وعدم لمس الوجه والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات".
واوضح، أنه "نتمنى تخفيف القيود، ولكن يصعب أن نجزم بأن العمل سيعود بصورة طبيعية بعد العيد، ولكن نسعى إلى تخفيف القيود بقدر المستطاع".
وشدد الصباح على أن موعد انحسار المرض، يخضع للجان، و"ستكون هناك دراسة، وفق الجهة المختصة في وزارة الصحة".
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يواصل استهداف الكادر الطبي بمشافي الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.