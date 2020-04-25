أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم السبت، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، دون وفيات وفقا لموقع روسيا اليوم.
وذكر بيان للوزارة، أن "مختبراتهاسجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 55 إصابة في محافظات بغداد والبصرة والنجف ودهوك والسليمانية وذي قار وأربيل".
وأضاف: "لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، وتم تسجيل 33 حالة شفاء"، مشيرا إلى "فحص 1104 نماذج في كافة المختبرات المختصة في العراق".
وتابع، أن "مجموع الإصابات في البلاد بلغ 1763، والوفيات 86 حالة، بينما وصلت حالات الشفاء إلى 1244 حالة".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسجل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.