اخبار العالم

العراق يسجل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم السبت، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، دون وفيات وفقا لموقع روسيا اليوم.

 

وذكر بيان للوزارة، أن "مختبراتها

سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 55 إصابة في محافظات بغداد والبصرة والنجف ودهوك والسليمانية وذي قار وأربيل".

 

Advertisements

وأضاف: "لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، وتم تسجيل 33 حالة شفاء"، مشيرا إلى "فحص 1104 نماذج في كافة المختبرات المختصة في العراق".

 

وتابع، أن "مجموع الإصابات في البلاد بلغ 1763، والوفيات 86 حالة، بينما وصلت حالات الشفاء إلى 1244 حالة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسجل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا