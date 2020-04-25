رويترز : رصد قطار يرجح أنه خاص بكيم جونغ أون عند منتجع بكوريا الشمالية

أظهرت صور أقمار صناعية راجعها مركز أبحاث مختص بكوريا الشمالية مقره واشنطن قطارا خاصا يرجح أنه خاص بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عند منتجع داخل البلاد هذا الأسبوع وفقا لموقع روسيا اليوم.
وذكرت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن الصين أرسلت فريقا طبيا إلى كوريا الشمالية، لتقديم الاستشارة لبيونغ يانغ في إطارمتابعة صحة الزعيم كيم جونغ أون.
وحسب المصادر، فإن فريقا برئاسة مسؤول رفيع في قسم العلاقات الدولية للحزب الشيوعي الصيني، غادر بكين متوجها إلى كوريا الشمالية يوم الخميس.
وأضافت "رويترز" أنها لم تتمكن من الحصول على تعليق رسمي من القسم المذكور للحزب الشيوعي
ويأتي ذلك على خلفية التقارير المتضاربة حول الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي، حيث تحدثت مصادر إعلامية في كوريا الجنوبية حول أنه تلقى العلاج من مرض قلبي وعائي هذا الشهر.
لكن مسؤولين في كوريا الجنوبية والصين نفوا في وقت لاحق صحة هذه التقارير، كما شكك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال مصدر في الاستخبارات الكورية الجنوبية لـ"رويترز" إن كيم على قيد الحياة وقد يظهر على الملأ قريبا.
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