حاكم نيويورك : السماح بإجراء فحص كورونا في الصيدليات

قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية آندرو كومو اليوم السبت، إنه سيسمح للصيادلة المستقلين بجمع عينات للكشف عن فيروس كورونا المستجد وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأضاف كومو أنه سيوسع عمليات الكشف عن الأجسام المضادة بدءا بجهود فرق التصدي في الخطوط الأمامية والعاملين الأساسيين.
وصرح أيضا بأن أعداد المرضى بالمستشفيات في مختلف أنحاء الولاية انخفض إلى نفس المستوى الذي كان عليه قبل 21 يوما وذلك في أحدث مؤشر على بدء انحسار الأزمة.
وأعلن حاكم أن 437 شخصا توفوا بسبب إصابتهم بمرض "كوفيد-19" فيولايته خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشار إلى أن العدد اليومي للمرضى الذين تستقبلهم المستشفيات انخفض إلى 1100 شخص، مقابل 1300 حالة سابقا، وذلك بعد أن تأكد تسجيل 422 حالة وفاة جديدة، أمس الجمعة.
وسجلت الولاية في 8 أبريل الجاري 799 حالة وفاة، وهي أسوأ حصيلة يومية في نيويورك منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
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