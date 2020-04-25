أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده سترسل شحنة من أجهزة التنفس الاصطناعي إلى إثيوبيا لمساعدتها في علاج المصابين بفيروس كورونا، تلبية لطلب من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وفقا لموقع روسيا اليوم. الإثيوبي آبي أحمد وفقا لموقع روسيا اليوم. Advertisements وقال ترامب بتغريدة في "تويتر"، إنه أجرى اليوم السبت مكالمة هاتفية مع آبي أحمد، مضيفًا: "تحتاج بلاده إلى أجهزة تنفس اصطناعي والولايات المتحدة في وضع جيد لمساعدته. سنقوم بذلك". أحمد، مضيفًا: "تحتاج بلاده إلى أجهزة تنفس اصطناعي والولايات المتحدة في وضع جيد لمساعدته. سنقوم بذلك". وقبل يومين، قال ترامب:"إنه سيساعد المكسيك وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا بتلك الأجهزة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تنتج حاليًا كميات كافية منها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعد إثيوبيا بأجهزة تنفس اصطناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.