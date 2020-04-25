إصابة 9 في إطلاق نار قرب الناصرة

أصيب 9 أشخاص بجروح اليوم، في حادث إطلاق نار في حي يافا العربي بمنطقة بير الأمير قرب الناصرة بالخليل.



وذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، أن التقارير

الأولية أفادت بأن اثنين أصيبا بجروح خطيرة في الهجوم، لكن الشرطة نشرت فيما بعد نتائج التحقيق، مشيرة إلى أن أحدهم في حالة حرجة، وواحد في حالة متوسطة، والسبعة الآخرون حالتهم خفيفة.

وأضافت الصحيفة أنه بعد إطلاق النار مباشرة، جرى نقل أربعة من المصابين إلى المستشفى الإنجليزي، والباقي إلى المستشفى الإيطالي في الناصرة.