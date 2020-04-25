أصيب 9 أشخاص بجروح اليوم، في حادث إطلاق نار في حي يافا العربي بمنطقة بير الأمير قرب الناصرة بالخليل.
الأولية أفادت بأن اثنين أصيبا بجروح خطيرة في الهجوم، لكن الشرطة نشرت فيما بعد نتائج التحقيق، مشيرة إلى أن أحدهم في حالة حرجة، وواحد في حالة متوسطة، والسبعة الآخرون حالتهم خفيفة.
وذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، أن التقارير
وأضافت الصحيفة أنه بعد إطلاق النار مباشرة، جرى نقل أربعة من المصابين إلى المستشفى الإنجليزي، والباقي إلى المستشفى الإيطالي في الناصرة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 9 في إطلاق نار قرب الناصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.