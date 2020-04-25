السعودية.. 166 حالة تعافي من كورونا وإجمالي المتعافين 2215

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 أبريل 2020 09:26 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي إن 115 من الإصابات تعد من الحالات الحرجة.

وأوضح المتحدث حدوث 166 حالة تعافي ليصل إجمالي المتعافين إلى 2215 حالة.

وأشار إلى تسجيل 9 حالات وفاة في السعودية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في جدة ومكة المكرمة، وكان معظمهم يعاني من أمراض مزمنة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 136.

وذكر المتحدث أن نسبة السعوديين في الإصابات اليومية الجديدة، السبت، تصل إلى 24%.

وشدد العبدالعالي على أهمية الاستمرار في اتباع توصيات التباعد الاجتماعي، ومواصلة استخدام تطبيق “موعد” للحصول على التقييم الذاتي اليومي.

وأكد أن التمسك بالإجراءات التحذيرية هو صمام الأمان للمجتمع.

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وأوضح أن السعودية تسجل إصابات محدودة بالفيروس مقارنة بدول العالم الأخرى.

وردا على أسئلة الصحفيين، قال إن بعض الحالات الحرجة من الشباب وممن لا يعانون من أي أمراض مزمنة، مبرزا أهمية الوقاية من الفيروس.

وفي وقت سابق، قررت وزارة الداخلية السعودية تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول لقضاء الاحتياجات الضرورية في كافة المناطق والمدن، خلال شهر رمضان، وذلك في إطار الإجراءات التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاءت التعديلات بالسماح بالتجول في جميع المناطق والمدن، التي لا تخضع لتعليمات منع التجول فيها على مدار اليوم، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة عصرا.

كما سيتم السماح بخروج سكان المدن والمحافظات، التي يمنع التجول فيها على مدار الساعة، من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وقصر التنقل بالسيارات على شخص واحد بالإضافة إلى قائد المركبة.

كذلك أبقت الداخلية السعودية على قرار منع سكان الأحياء السكنية التي تخضع للعزل الصحي التام من الخروج من منازلهم على مدار الساعة.