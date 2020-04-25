كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 09:25 مساءً - انت الان تقراء خبر مسؤولة بتلفزيون هونج كونج تعلن وفاة زعيم كوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت نائبة مدير شبكة "HKSTV " بهونج كونج، اليوم السبت، بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون توفي بالفعل وسط تكهنات حول الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية والتقارير المتضاربة حول حالته الصحية.

وقالت النائبة: إن "زعيم كوريا الشمالية مات"، مؤكدة على أنها علمت ذلك من "مصدر قوي للغاية"، حسبما نقلت مجلة "نيويورك بوست".

وتم مشاركة الخبر على تطبيق "Weibo" الصيني للتواصل الاجتماعي المستخدم على نطاق واسع في البلاد؛ حيث تم مشاركة الخبر بين 15 مليون متابع لدى المسؤول بتلفزيون هونج كونج.

وتدعم الحكومة الصينية القناة التلفزيونية بهونج كونج، كما أن نائبة مدير الشبكة التلفزيونية التي أكدت الخبر نقلاً عن مصدرها هي أبنة أخت وزير الخارجية الصيني.

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وتزامنت التقارير عن وفاة كيم مع إرسال الصين فرق من الخبراء بينهم أطباء للمشاركة في تشخيص حالة زعيم كوريا الشمالية.

وقال مصدرين: إن وفدا من الحزب الشيوعي الصيني غادر العاصمة بيكن متجها إلى كوريا الشمالية يوم الخميس، حسبما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وأوضحت وسائل إعلام يابانية: أن كيم دخل في "حالة إنباتية"، وهي تعني أن الشخص قد يبدو مستيقظا ويفتح عينه من فترة لأخرى لكنه فاقد للإدراك؛ حيث يدخل في حالة من اللاوعي وفقدان الشعور بالنفس أو البيئة المحيطة من الممكن أن تستمر لشهر أو أكثر اذا كانت الحالة مستدامة.

وكانت شبكة "سي أن أن" أول من أفادت بتدهور صحة الزعيم الكوري استنادا على مصادر استخباراتية لم تكشف عنها، مؤكدة على أن "صحته في خطر".

بينما قللت الصحافة الصينية والكورية من تلك التقارير، موضحة أنه يخضع للعلاج بشكل عادي بعد إجراء طبي خضع له الشهر الجاري.