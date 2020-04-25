كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 09:25 مساءً - انت الان تقراء خبر العراق.. "الصحة" تسجل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم السبت، 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة: إنه "لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، وتم تسجيل 33 حالة شفاء"، لافتة إلى "فحص 1104 نماذج في كافة المختبرات المختصة في العراق".

وتابعت: أن "مجموع الإصابات في البلاد بلغ 1763، والوفيات 86 حالة، بينما وصلت حالات الشفاء إلى 1244 حالة".