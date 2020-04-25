كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 09:25 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإمارات تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيرس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي الدكتور عبدالرحمن بن محمد العويس، مساء اليوم السبت، عن تجاوز الفحوصات المختبرية في الدولة حاجز المليون فحص.

وقال الدكتور العويس: إننا أجرينا 1,022,326 فحصا في الدولة، ضمن خطتنا الوطنية لزيادة الفحوصات الخاصة بفيروس كورنا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، والتي ستستمر بتوجيه ومتابعة من القيادة على مستوى الدولة وبشكل يومي، وتتوفر للمواطنين والمقيمين من خلال أكثر من 14 مركز فحص من المركبة، إلى جانب المستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى توفير خدمات الفحص لأخواننا وأبنائنا من أصحاب الهمم في منازلهم

وأعلنت وزارة الصحة ووقائية المجتمع الإماراتية، عن تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الدولة إلى 9813 حتى الآن، ووفاة 7 من جنسيات مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة: إنه تم شفاء 127 حالة جديدة من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 1887 حالة، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

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