كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 09:25 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإمارات تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيرس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي الدكتور عبدالرحمن بن محمد العويس، مساء اليوم السبت، عن تجاوز الفحوصات المختبرية في الدولة حاجز المليون فحص.
وقال الدكتور العويس: إننا أجرينا 1,022,326 فحصا في الدولة، ضمن خطتنا الوطنية لزيادة الفحوصات الخاصة بفيروس كورنا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، والتي ستستمر بتوجيه ومتابعة من القيادة على مستوى الدولة وبشكل يومي، وتتوفر للمواطنين والمقيمين من خلال أكثر من 14 مركز فحص من المركبة، إلى جانب المستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى توفير خدمات الفحص لأخواننا وأبنائنا من أصحاب الهمم في منازلهم
وأعلنت وزارة الصحة ووقائية المجتمع الإماراتية، عن تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الدولة إلى 9813 حتى الآن، ووفاة 7 من جنسيات مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت وزارة الصحة: إنه تم شفاء 127 حالة جديدة من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 1887 حالة، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,891 مليون إصابة، بينهم أكثر من 201 ألف حالة وفاة، وأكثر من 825 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.