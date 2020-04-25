كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 09:25 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة التركية تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرحت وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، بتسجيل 106 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2706 حالة.
وأضافت وزارة الصحة: أنه تم كذلك تسجيل 2861 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 107 آلاف و773 شخصا، وهي أكبر حصيلة خارج أوروبا والولايات المتحدة.
ولفتت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 25582 شخصا، موضحة أنه تم إجراء 38308 فحوص للكشف عن كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,865 مليون إصابة، بينهم أكثر من 200 ألف حالة وفاة، وأكثر من 816 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.