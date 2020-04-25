درعي: بحث تقليص مدة الإغلاق المسائي خلال رمضان في البلدات العربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أخطر وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، نواب في القائمة المشتركة، أنه سيعرض على الحكومة خلال جلستها المقبلة، تقليص مدة الإغلاق المسائي اليومي المفروض على البلدات العربية ذات الأغلبية المسلمة خلال شهر رمضان.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد أقرت فرض الإغلاق على جميع المتاجر، باستثناء الصيدليات، في البلدات العربية بين الساعة السادسة مساء والثالثة فجرا. ودخل القرار إلى حيز التنفيذ منذ يوم الخميس الماضي، ويتواصل حتى الثالث من أيار/ مايو المقبل، فيما تعتزم الحكومة بحث تمديد فترة العمل بالقرار لاحقًا.

وفي بيان صدر عنه، قال درعي إنه سيطرح مطالب رؤساء السلطات المحلية العربية ونواب المشتركة بتقليص مدة العمل بالإغلاق، على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وعلى المسؤولين في وزارة الصحة.