الجزائر تسجل ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد

السبت 25 أبريل 2020

سجلت الجزائر، السبت، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مقابل انخفاض كبير في معدل الوفيات.



ووفقا للعين، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 129 إصابة جديدة مؤكدة، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 3256.

كما سجلت الجزائر 4 وفيات جديدة جراء الإصابة بالوباء، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بـ"كوفيد-19" إلى 419 حالة وفاة.

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وتماثل للشفاء من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية 71 شخصا ليصل إجمالي حالات الشفاء من الوباء إلى 1479 حالة تعافٍ، فيما وصل عدد الحالات التي خضعت للعلاج بدواء "الكلوروكين" إلى 5433.

وأعلنت عدة مستشفيات جزائرية أن الحالات الخاضعة لبروتوكول العلاج المضاد لفيروس كورونا والمتمثل في دواء "الكلوروكين" أثبت "استجابة تامة".

ورجحت اللجنة العلمية الخاصة برصد فيروس كورونا في الجزائر تمديد السلطات الجزائرية تدابير الحجر الصحي المفروض على أغلبية محافظات البلاد إلى ما بعد 29 أبريل/نيسان المقبل.

وأرجع أخصائيون ذلك إلى ما أسموه "عدم احترام الجزائريين تدابير الحجر الصحي مع حلول شهر رمضان"، محذرين من أن يتجه تفشي الوباء إلى الأسوأ، إذا استمر سلوك كثير من الجزائريين في الاستهتار بضرورة التباعد الاجتماعي.