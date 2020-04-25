ماذا قال اللواء بن بريك في ذكرى إنتصار حضرموت على الإرهاب ؟

السبت 25 أبريل 2020

أكد اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، أن يوم 24 أبريل يمثل مرحلة وطنية هامة في تاريخ حضرموت بعد ذلك الانتصار الساحق الذي حققته قوات النخبة الحضرمية بمساندة قوات التحالف العربي وعلى رأسها مملكة السلام المملكة العربية السعودية ودولة الحب والأخوة والوئام دولة الأمارات العربية المتحدة الشقيقتين اللتان وقفتا معنا في حربنا العادلة ضد عناصر تنظيم القاعدة ودحرها من مدينة المكلا وساحل حضرموت مهزومة منكسرة .



جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها إلى محافظ حضرموت، اللواء الركن، فرج سالمين البحسني، قائد المنطقة العسكرية الثانية، وإلى كافة أبناء حضرموت في الداخل والخارج بمناسبة الذكرى الرابعة لتحرير المكلا وساحل حضرموت .

واشار إلى أن أبناء حضرموت سجلوا حضوراً فاعلاً وقوياً في مواقفهم البطولية في هذه الحرب وخرجوا منها منتصرين رافعين شأن ومكانة حضرموت ورافعين علم الوطن عالياً، في معركة كانت مثار استغراب واعجاب في آن واحد، بل وإعجاز أذهل ليس المجتمع المحلي والوطني بل والإقليمي والدولي أيضاً بنتائج هذه المعركة الخاطفة، من حيث الإعداد والتنظيم والتجهيز والسرعة في الحسم بوقت قياسي جداً لم يكن بحسبان تنظيم القاعدة ولا حتى بحسبان الإخوة والأصدقاء.

وأضاف بن بريك: " تأتي ذكرى 24 أبريل هذا العام، متزامنة مع مناسبة دينية عظيمة حلول شهر رمضان المبارك جعلنا الله وإياكم من صوامه وقوامه وعتقاه من النار واعاده علينا وعليكم وعلى سائر امتنا وشعوبنا العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات" .

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وأكمل :"وإنها لمناسبة ونحن نحتفل بذكرى هذا النصر العظيم نستذكر جهوداً بذلناها وأشواطاً قد قطعناها في إيجاد وتوفير كثير من متطلبات الحياة اليومية الضرورية التي كانت تعاني من اختناقات وتمر بأزمات تأثر بها مواطني محافظتنا تأثيراً كبيراً أثناء تحملنا مسئولية قيادة محافظة حضرموت منذُ الانتصار وعودة حضرموت إلى حاضنة أبنائها بجهود مشتركة مع أخي قائد المنطقة العسكرية الثانية حينها اللواء فرج سالمين البحسني وكل الشرفاء والمخلصين من أبناء حضرموت مكنتنا في إعادة بناء ما دمرته تلك المراحل وسعينا وبكل ما أوتينا من قوة في معالجة كثير من الإشكاليات والصعوبات التي يواجهها أبناء حضرموت عموماً في الساحل والوادي والصحراء والهضبة".

وأشار رئيس الجمعية الوطنية إلى أن محافظة حضرموت رغم كل ما تحقق فيها، فإنها وقواتها النخبة الحضرمية تواجه منذ الوهلة الأولى بعد تحرير ساحل حضرموت مؤامرات عدة ولا زالت مستمرة من أجل مسخها وإنهائها وإنهاء وجودها مثلما ما جرى لقوات اللواء 30 الذي تشكل من جيش البادية الحضرمي هذه القوات التي جاءت لحماية الأرض والعرض في محافظة حضرموت ساحلا و واديا وهي تمثل شرف وكرامة وعزة حضرموت كلها .

وشدد اللواء بن بريك قائلاً:"هذا الظرف مطلوب من الجميع وحدة الكلمة والموقف لمواجهة ذلك مع الأخ القائد محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن / فرج سالمين البحسني والوقوف معه في السراء والضراء والذي نعرف أنه يواجه صعوبات كثيرة من ضمنها الضغوط ألا محدودة من قوى الشر والتركيبة السياسية الموجودة في الشرعية وحكومتها والتي تفتعل الكثير من الصعوبات والأزمات المتعمدة".

وتقدم اللواء بن بريك بالشكر والتقدير لكل أبناء حضرموت الذين تداعوا للوقوف مع أهلهم في العاصمة وإغاثتهم وتكاتفهم لمواجهة تداعيات الآثار المترتبة على كارثة فيضانات السيول والامطار التي تعرضت لها العاصمة عدن وجعلتها منطقة منكوبة والذين قاموا بمبادرات طيبة في ارسال قوافل الاغاثات والمساعدات لأخوانهم المواطنين من أبناء عدن والجنوب.

وفي ختام برقيته، ترحم اللواء بن بريك على شهداء ملحمة 24 أبريل وكل الشهداء الذين سقطوا في حضرموت والجنوب فداءً لهذا الوطن وفي مختلف المراحل لتظل راية الوطن خفاقة وأهدافه منتصرة .