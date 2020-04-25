ترامب فى معركة جديدة مع الديمقراطيين: لم أقل أبدا أن فيروس كورونا خدعة

السبت 25 أبريل 2020

صورة أرشيفية

دخل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى معركة جديدة مع الديمقراطيين، بخصوص جائحة كورونا المستجد القاتل، قائلا :"لم اقل أبدا أن كورونا خدعة".

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"ينفق الديمقراطيون "الذين لا يفعلون أي شيء" الكثير من أموالهم على الإعلانات والدعاية المزيفة، ولم أقل أبداً أن فيروس كورونا "خدعة"، بل قلت أن الديمقراطيين والطريقة التي كذبوا بها، هى خدعة، أيضا، لقد بدأ بـ "شخص واحد من الصين"، ثم نما، وسيكون نهايته "معجزة"!.

ترامب ترامب

Advertisements

وأكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد لمساعدة الدول التى تحتاج لأجهزة تنفس صناعى، خلال معركة جائحة كورونا المستجد القاتل.

وقال ترامب فى تغريدات عبر تويتر :"إنه لشعور رائع أن نعرف أن الولايات مليئة بأجهزة التنفس الصناعى، والعديد من الجودة الجديدة والعالية خارج خطوط الإنتاج لدينا، وأننا الآن في وضع يسمح لنا بمساعدة البلدان الأخرى التي تحتاجها بشدة. كل شخص يحتاج إلى جهاز تنفس صناعى حصل على واحد!".

وتابع:"لقد اختبرنا الآن أكثر من 5 ملايين شخص، هذا أكثر من أي دولة أخرى في العالم ، وحتى أكثر من جميع الدول الكبرى مجتمعة!".

وفى سياق آخر كشف موقع "أكسوس" الأمريكى أن الرئيس دونالد ترامب يخطط لتقليص المؤتمرات الصحفية المتعلقة بفيروس كورونا ، وفقًا لأربعة مصادر مطلعة على المداولات الداخلية.

وقالت المصادر إنه قد يتوقف عن الظهور يوميًا ويظهر بشكل أقصر عندما يفعل ذلك - وهي ممارسة ربما تكون قد بدأت بإحاطة يوم الجمعة القصيرة بشكل غير عادي.

وسيطرت المؤتمرات الصحفية اليومية لترامب - المتلفزة إلى عدد كبير من السكان المتواجدين في الوطن - على الخطاب العام حول فيروس كورونا.