شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا تتجاوز الـ200 الف حالة والان مع التفاصيل

السبت 25 أبريل 2020 تجاوزت عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم 200 ألف شخص اليوم السبت ومن المتوقع وصول عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى ثلاثة ملايين في غضون الأيام المقبلة، وفقا لإحصاء رويترز.

Advertisements وسجلت الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا أكثر من نصف عدد الوفيات في أنحاء العالم. وسجلت الولايات المتحدة ما يزيد على 52400 حالة وفاة حتى صباح اليوم السبت، بينما سجلت كل من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وفيات ما بين 22 ألفا إلى 26 ألف شخص.

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