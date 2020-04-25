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شكرا لقرائتكم خبر عن شطارة : رأس الشرعية هو من يتحمل مظلومية أبناء عدن والان مع التفاصيل
السبت 25 أبريل 2020
حمل عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، رأس الشرعية مظلومية أبناء عدن وذلك على خلفية تدهور الخدمات والوضع الذي يعيشونه حالياً .
وقال شطار في تغريدة له على تويتر، "الانتقالي لم يقيل رياض ياسين من وزارة الخارجيةاثناء عاصفة الحزم، الانتقالي لم يقيل وحي امان من وزارة الأشغال".
وأضاف "الانتقالي لم يدفع بخالد يماني او السفير نبيل ميسري بتقديم استقالتها، والانتقالي لم يعين ١٧وكيل بعدن" .. مشيراً إلى أن من يتحدث عن مظلومية أبناء عدن وهي حقيقة فليوجهها لراس الشرعية الذي فعل ذلك.
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