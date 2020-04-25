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شكرا لقرائتكم خبر عن كندا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالبلاد إلى 44 ألفا و364 حالة والان مع التفاصيل
السبت 25 أبريل 2020
صورة أرشيفية
أعلنت كندا، ارتفاع عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 44 ألفا و364 شخصا، والوفيات إلى ألفين و350 حالة.
ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة سكاى نيوز الإخبارية، اليوم السبت، دون التطرق لتفاصيل أخرى.
وكانت كندا أعلنت الخميس الماضي ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 41 ألفا و791 حالة، فيما تخطت حالات الوفاة في البلاد حاجز الألفين بعد تسجيل 167 حالة، ليصل إجمالي حالات الوفاة المسجلة إلى 2141.
وأظهرت بيانات وكالة الصحة العامة الكندية، الجمعة، أن العدد الإجمالى للوفيات بسبب فيروس كورونا فى البلاد ارتفع إلى 2197 من 2028 أمس.
وذكرت الوكالة، أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 42750 من 40824.
تخطت حالات الوفاة فى كندا، اليوم الخميس، حاجز الألفين بعد تسجيل 167 حالة، ليصل إجمالى حالات الوفاة المسجلة إلى 2141، كما ارتفع إجمالى حالات الإصابة إلى 41 ألفا و791 حالة بعد تسجيل 1601 حالة .
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