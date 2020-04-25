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شكرا لقرائتكم خبر عن عدن .. تظاهرات في المعلا والتواهي بسبب إنقطاعات الكهرباء والان مع التفاصيل
السبت 25 أبريل 2020
تظاهرات العشرات من أبناء وسكان مديريتي المعلا والتواهي بالعاصمة عدن، اليوم السبت، على خلفية إنقطاعات التيار الكهربائي التي باتت تستمر لساعات .
وعبر المتظاهرون الذين طافوا الشوارع الرئيسية في المديريتين عن رفضهم للوضع المتردي الذي وصلت إليه العاصمة عدن جراء إهمال الحكومة الشرعية، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك .. مطالبين بسرعة تحسين الأوضاع وخاصة خدمة الكهرباء التي تدهورت خلال الأيام الماضية .
ويتواصل تدهور خدمة الكهرباء في العاصمة عدن منذ أيام بسبب قلة الوقود وخروج بعض المحطات عن الخدمة وتوقف الأخرى لعدم دفع المستحقات المالية الخاصة بها .
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