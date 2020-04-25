شكرا لقرائتكم خبر عن 55 إصابة بكورونا ترفع الإجمالي في العراق إلى 1763 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) ارتفع إلى 1763 حالة في جميع أنحاء البلاد، بما فيها إقليم كردستان. وأوضحت إحصائية للوزارة صدرت اليوم أن"مجموع الإصابات في العراق لهذا اليوم بلغ 55 إصابة، وتم تسجيل 20 حالة شفاء، فيما لم تسجل أي وفيات، وبذلك بلغ عدد الإصابات في عموم العراق 1763، فيما بلغ مجموع الوفيات 86 حالة، ومجموع حالات الشفاء 1224حالة".

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