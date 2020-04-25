شكرا لقرائتكم خبر عن لا كورونا.. مصابة في بلجيكا تضع مولودة بصحة جيدة والان نبدء بالتفاصيل
وُلدت الطفلة مهاوت في 23 أبريل في بروكسل في عملية قيصرية بسبب مضاعفات سابقة لا علاقة لها بمرض (كوفيد-19)، لكنها استدعت إجراء فحص للأم أماندين، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليها.
قالت أماندين، التي طلبت الاكتفاء بنشر اسمها الأول: "أخبروني بأنني سأخضع لفحص (كوفيد-19)، واعتقدت أنه سيكون سلبيا. في اليوم التالي، اتصل بي طبيب أمراض النساء المتابع لحالتي ليخبرني بأنه إيجابي. كدت أن أسقط من مقعدي".
وقال الأطباء إن الطفلة لم تخضع بعد للفحص لمعرفة إن كانت مصابة بالفيروس لكن سيتم إجراء ذلك.
وتقول منظمة الصحة العالمية إنه ينبغي تشجيع الأمهات، اللواتي ثبتت إصاباتهن بفيروس كورونا، على رعاية أطفالهن وإرضاعهم كالمعتاد بشرط الحفاظ على نظافتهن بشكل صارم.
كانت هذه تفاصيل خبر لا كورونا.. مصابة في بلجيكا تضع مولودة بصحة جيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.