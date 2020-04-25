شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الداخلية البريطانية تكرر رسالتها لـ المواطنين: «ألزموا منازلكم» والان نبدء بالتفاصيل

كررت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل رسالة الحكومة للمواطنين اليوم السبت بالبقاء في المنازل في الوقت الذي تكافح فيه السلطات وباء فيروس كورونا ، ودعت المواطنين إلى مواصلة اتباع القواعد المعمول بها خاصة وأن البلاد لم تخرج بعد من الخطر. وقالت باتيل في مؤتمر صحفي: "تعليماتنا لا تزال واضحة. ينبغي للناس أن يلزموا منازلهم وأن يحموا هيئة الصحة الوطنية من الانهيار وأن ينقذوا الأرواح". ومضت تقول "نعرف أن الناس محبطون لكننا لسنا خارج الخطر. من الضروري أن نستمر في اتباع القواعد".

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