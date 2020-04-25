إنهيار الليرة اللبنانية: عون يؤكد العمل على معالجة تراكمات أخطاء العقود الماضية .. ودياب ينتقد حاكم المصرف المركزي

في السياسة 25 أبريل,2020 نسخة للطباعة

بيروت ـ وكالات: منذ انتشار وباء كورونا المستجد فشلت كل المساعي الحكومية في لبنان في وقف نزيف التدهور الاقتصادي، الذي وصل لحدود غير مسبوقة، وذلك بعد انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. حيث يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه ليسجل 3425 ليرة لبنانية للشراء و3475 ليرة للمبيع لدى الصرافين. وأعلنت نقابة الصرافين في لبنان الدخول بإضراب مفتوح حتى غد الاثنين للتحذير من استمرار تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، فيما شهدت عدة مناطق لبنانية احتجاجات واسعة وقطعا للطرق من قبل المتظاهرين، اعتراضا على انهيار سعر صرف الليرة، وما ترتب عليه من غلاء كبير في أسعار السلع الأساسية والغذائية وتفاقم الأزمات المعيشية والاجتماعية.

وعلق الرئيس اللبناني، ميشال عون، مساء يوم الجمعة، على الانهيار الشديد لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. وقال عون في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: “لا يمكن تحميلنا أو الحكومة الآن ما حصل من أخطاء على مدى 30 عاما”. وتابع الرئيس اللبناني قائلا “الحكومة اللبنانية تعمل منذ تشكيلها على معالجة القضايا الملحة، وحققت خلال 70 يوما ما لم تحققه حكومات على مدى السنوات الثلاث الماضية”. وأوضح عون “نحن نشدد العمل حاليا على معالجة تراكمات وتداعيات أخطاء العقود الماضية”. وأتم بقوله “نأمل أن تنتهي الخطط الموضوعة ونبدأ في التنفيذ”. بدوره، وجه رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب انتقاداً غير مسبوق لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وذلك على خلفية التدهور في سعر صرف الليرة اللبنانية، معتبراً أن هناك “غموضاً مريباً” في أدائه. وقال دياب، في كلمة ألقاها بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، إن “تدهور سعر صرف الليرة يتسارع بشكل مريب في السوق السوداء”، مضيفاً أنه “بالرغم من السلطة المحدودة للحكومة في التعامل مع هذا التدهور إلا أننا نبذل جهوداً لمواجهته”. وأشار دياب إلى أن “المعضلة تكمن في أنّ هناك غموضاً مريباً في أداء حاكم مصرف لبنان”، لافتاً إلى أن المصرف المركزي “إما عاجز أو معطل بقرار أو محرض على هذا التدهور المريب”. في السياق، انتقد رئيس الحكومة اللبنانية السابق، زعيم “تيار المستقبل”، سعد الحريري، الهجوم الذي شنه نظيره الحالي حسان دياب، على حاكم المصرف المركزي، لافتا إلى أنه يؤكد انخراط الحكومة الجديدة في النهج الانتقامي الذي ساد منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي. واعتبر الحريري في بيان له أن “كلام دياب خطير يتلاعب على عواطف الناس وقلقهم المعيشي وخوفهم على لقمة عيشهم، ليتبرأ من التقصير الفادح الذي تغرق فيه الحكومة من رأسها إلى أخمص القدمين”، مشيرا إلى “أنها مرحلة الانتقام من مرحلة كاملة يفتحونها على مصراعيها، ويكلفون رئاسة الحكومة تولي مرحلة الهجوم فيها”، بحسب محطة “إم تي في” اللبنانية. بدوره قال الناشط المدني، رياض عيسى، إن “هناك أزمات عدة تواجه لبنان يواجه من بينها الوضع الاقتصادي والمالي، والديون الخارجية والداخلية وأزمة المصارف، وكذلك مواجهة فيروس كورونا”.