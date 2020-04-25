(الشورى) يشارك في اجتماع (البرلماني الدولي) للدبلوماسية من أجل السلام

مسقط ـ العمانية: شاركت السلطنة ممثلة في مجلس الشورى في الاجتماع الافتراضي الذي عقده الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة سعادة جابريلا بارون رئيسة الاتحاد، بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام.

ومثل السلطنة في الاجتماع سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري نائب رئيس مجلس الشورى عضو اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة في الاتحاد البرلماني الدولي ، وبحضور نائب الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من البرلمانيين من مختلف دول العالم.

ناقش المجتمعون العديد من المواضيع والقضايا التي تهم الشأن الدولي وأهمها الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا على المستوى الدولي.

واستعرضوا الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية والحكومات والتعاون الذي أبداه المواطنون في مختلف الدول .

وحضر الاجتماع أحد البرلمانيين الذي أصيب بفيروس كورونا من جمهورية رومانيا واستعرض تجربته ، مؤكدا أن حالته كانت مجرد حمى عابرة ولم يمر بأية مرحلة حرجة.

وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة توحيد الجهود العلمية بين الدول والشركات بدلا من التنافسية وضرورة تبادل المعلومات والأبحاث من أجل الوصول إلى علاج ولقاح للفيروس بأسرع ما يمكن.

كما أكدوا على زيادة التعاون والمشاركة بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي في كل القضايا التي من شأنها خدمة الإنسانية كقضية جائحة كورونا وقضايا المناخ والتعليم وغيرها. كما أشادوا بدور البرلمانات على مستوى العالم في دعم الحكومات أثناء الظروف الحالية ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين للالتزام بإجراءات الصحة والسلامة للقضاء على الفيروس والحد من انتشاره.