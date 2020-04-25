9 عقاقير روسية واعدة.. وآثار طويلة الأمد بعد الشفاء من الفيروس

كورونا انتقل لنيويورك من أوروبا وليس من الصين

ـ وفيات جديدة بالكويت وقطر تسجل 833 إصابة جديدة

ـ 190 حالة إصابة جديدة في المغرب

ـ ارتداء الكمامة شرط التردد على وحدات المرور بمصر ـ فلسطين تشدد إجراءات الرقابة على القادمين

ـ تجارب في بريطانيا لتحديد فعالية (البلازما)

ـ أدنى حصيلة وفيات في إيطاليا وإسبانيا منذ شهر

ـ ارتفاع الوفيات والإصابات في إيران وألمانيا وفرنسا

ـ بلجيكا تعيد فتح مدارسها تدريجيا والتشيك تخفف القيود

ـ 12 إصابة في الصين والهند تعيد فتح متاجر الأحياء الصغيرة

ـ سريلانكا تعيد حظر التجول الكامل ـ ماليزيا وتايلاند تسجلان ارتفاعا في الاصابات

جنيف ـ عواصم ـ وكالات:

أدرجت منظمة الصحة العالمية 9 عقاقير روسية ضمن قائمة الأدوية الواعدة في محاربة فيروس “كورونا”، من بينها 6 عقاقير تم تطويرها في المركز العلمي الحكومي للفيرولوجيا والتكنولوجيا الحيوية. وبحسب ما نشر موقع “ستوب كورونا فيروس”، فإن المنظمة اعتمدت هذه العقاقير ضمن قائمة الأدوية المستخدمة في محاربة العدوى ، يأتي ذلك في وقت يتسابق فيه الأطباء والعلماء لفهم طرق تأثير فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″ على الدماغ والجسم، لكنهم يحاولون أيضاً معرفة تأثيره على المصابين طويل المدى.

وتعطي دراسة جديدة من الصين لمحة أولية عما قد يعانيه الذين هزموا الفيروس في الحالات المتوسطة إلى الشديدة، من خلال اختبار مؤشراتهم البيولوجية.

ووجد الباحثون أن للمتعافين من فيروس كورونا، مشاكل في وظائف الكبد، في حين يُثير الضرر الشديد في الرئتين والقلب لدى بعضهم قلق الباحثين.

وسيستغرق الأمر سنوات قبل الفهم الكامل لكيفية تأثير الفيروس على صحة المصابين، على المدى الطويل، ولكن خبراء الصحة يعتقدون أنهم سيواجهون مشاكل أهمها حسب موقع هافينجتون بوست الأميركي الإخباري: التهابات تتلف الأعضاء وندوب في الرئة بالإضافة الى صعوبات الحركة، حيث تشير الدراسات إلى دخول المصابين بـ”كوفيد19″ في معركة مع الوظائف المعرفية والجسدية في الأسابيع والأشهر الأولى بعد مغادرة المستشفى. وقد بلغ عدد المصابين جراء انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″ حول العالم، أكثر من مليونين و835 ألف فيما تم تسجيل نحو 197 ألف وفاة ـ حتى اعداد الخبر.

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خليجيا، أعلنت وزارة الصحة فى دولة الكويت تسجيل 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالى إلى 2892، وتسجيل 4 حالات وفاة، أحدهما لمواطن مصرى يبلغ من العمر 45 عاما، ليرتفع بذلك عدد الضحايا منذ تفشى الوباء إلى 19 حالة. وفي دولة قطر أعلنت وزارة ‏الصحة ‏تسجيل 833 ‏إصابة مؤكدة ‏بفيروس كورونا ‏المستجد. وقالت الوزارة، ‏في بيان صحفي ‏على موقعها ‏الإلكتروني إنه لم يتم تسجيل ‏وفيات جديدة ‏ليستقر عدد ‏الوفيات عند 10 ‏حالات، لافتة إلى ‏أن 8419 ‏إصابة تخضع ‏للعلاج.‏

الى ذلك، أفادت إحصائيات وزارة الصحة المغربية تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 3758 حالة. وفي مصر فرضت السلطات المعنية شرط ارتداء الكمامة للتردد على الوحدات المرورية، وذلك في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا. وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر تسجيل 201 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى سبع حالات وفاة. إلى ذلك، صرح مدير عام الرعاية الصحية في فلسطين كمال الشخرة، أن السلطات الفلسطينية تشدد الإجراءات الرقابية على القادمين إلى الاراضي الفلسطينية مع حلول شهر رمضان. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في فلسطين 482، وتوفي أربعة أشخاص.

دوليا، قال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي إن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في ايران ارتفع بواقع 76 وفاة ليصل الإجمالي إلى 5650 حالة. وأضاف أن إجمالي عدد المصابين بالمرض وصل إلى 89328 منهم 3096 في حالة حرجة.

وفي أميركا، أشار آندرو كومو حاكم ولاية نيويورك إلى بحث يفيد بأن سلالات فيروس كورونا المستجد دخلت الولاية من أوروبا وليس من الصين، وأضاف أنه يعتقد أن إيطاليا هي المصدر المرجح للمرض. وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن أكثر من 865 ألف شخص أصيبوا بفيروس كورونا بزيادة تتجاوز 37 ألفا عن الإحصاء السابق مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 2437 إلى 48816 شخصا. في السياق أظهرت بيانات وكالة الصحة العامة الكندية أن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 2197 حالة. بدورها، تبدأ بريطانيا تجارب لتحديد فعالية بلازما الدم التي تم الحصول عليها من متبرعين تم شفاؤهم من مرض كوفيد 19 في علاج المرضي بالفيروس. وقد أظهرت أحدث بيانات لوزارة الصحة البريطانية أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في المستشفيات ارتفع إلى 19506 بزيادة 684 خلال 24 ساعة.وفي إيطاليا قالت وكالة الحماية المدنية إن عدد حالات الوفاة الجديدة بفيروس كورونا بلغ 420 في أدنى حصيلة وفيات يومية منذ 19 مارس. كما سجلت إسبانيامستوى قياسيا منخفضا لعدد حالات الوفاة بفيروس كورونا. وذكرت صحيفة “إل باييس” الإسبانية أن وزارة الصحة سجلت 367 حالة وفاة، ما يعد أدنى معدل للوفيات منذ 20 مارس.

وفي ألمانيا أشارت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 2055 إصابة إلى 152438 وذلك في يوم ثان من التباطؤ بعد ثلاثة أيام من تسارع العدوى. في حين قال جيروم سالومون مدير هيئة الصحة العامة الفرنسية إن عدد الوفيات في فرنسا بسبب فيروس كورونا ارتفع 389 حالة ليصل الإجمالي إلى 22245. بدورها، قررت بلجيكا فتح المتاجر والمدارس بشكل تدريجي. حيث يطبق قرار بروكسل الجديد بدءا من 11 و18 مايو المقبل على التوالي، حسبما أعلنت رئيسة الوزراء صوفي ويلمس. كما خففت جمهورية التشيك بصورة كبيرة بعض القيود المتعلقة بـ”كوفيد19″، بما يسمح لمواطنيها بالسفر إلى الخارج وينهي جميع إجراءات حظر التجوال. من جهتهما قالت حكومتا أذربيجان وجورجيا إنهما تعتزمان البدء في رفع القيود الرامية لاحتواء تفشي فيروس كورونا اعتبارا من يوم الاثنين 27 أبريل.

وفي الصين، أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. يأتي ذلك فيما سمحت الحكومة الهندية لمتاجر الأحياء الصغيرة بإعادة فتح أبوابها، بعد شهر من أكبر إغلاق في العالم. الى ذلك أعادت سريلانكا، فرض حظر التجول على مدار 24 ساعة في جميع أنحاءها بعد زيادة قياسية في إصابات فيروس كورونا. على صعيد متصل، أعلنت ماليزيا تسجيل 51 حالة إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا. كما سجلت تايلاند 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أعلى عدد منذ أكثر من أسبوعين. بدورها، أكدت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد وزيادة الإصابات بواقع 102. الى ذلك، يعتزم رئيس الأرجنتين ألبرتو فيرنانديز الإعلان عن تمديد حالة الإغلاق التام المفروضة لمواجهة فيروس كورونا، وفقا لما أعلنه المتحدث باسمه.