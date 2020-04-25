طالبان ترفض دعوة لوقف إطلاق النار في رمضان

كابول ـ رويترز: رفضت حركة طالبان دعوة الحكومة الأفغانية لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان ومن أجل إتاحة الفرصة للسلطات للتركيز على مكافحة وباء كورونا مما أثار القلق مجددا بشأن آفاق عملية السلام الهشة في أفغانستان. وتزايدت الآمال في وضع حد لعقود من الحرب في أفغانستان في أواخر فبراير الماضي عندما وقعت طالبان والولايات المتحدة اتفاقا يقضي بسحب القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة مقابل ضمانات أمنية من طالبان. لكن الاتفاق لا يتضمن وقف إطلاق النار الذي تُرك للحكومة التي تدعمها الولايات المتحدة كي تتفاوض عليه مع المسلحين. وقال سهيل شاهين المتحدث باسم طالبان في رسالة على تويتر إن وقف إطلاق النار سيكون ممكنا في حالة تنفيذ عملية السلام “بشكل كامل” لكن وجود “عقبات” يعني أن طالبان لم تلق بعد سلاحها. وأضاف شاهين في رسالته “طلب وقف إطلاق النار ليس معقولا ولا مقنعا”.

كان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد دعا الخميس الماضي لوقف إطلاق النار في رمضان الذي بدأ في أفغانستان بغية السماح بالتركيز على ما وصفه بالوضع الحرج لتفشي فيروس كورونا في أنحاء أفغانستان. ودعا حلف شمال الأطلسي امس الاول حركة طالبان إلى خفض العنف والانضمام إلى محادثات السلام. وقال سفراء دول الحلف في بيان حول جهود السلام إن “المستوى الحالي للعنف الذي تسببه طالبان غير مقبول”.