البرهان يتهم أحزابا بتشكيل (خلايا) داخل الجيش

الخرطوم ـ وكالات: قال رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، في حوار مع التلفزيون السوداني، ردا على سؤال حول ما يثار بشأن محاولات تغلغل أحزاب وتنظيمات سياسية في المنظومات الأمنية والمؤسسة العسكرية: “بعض الجهات (لم يسمها) تحاول أن تتصل وتتواصل مع بعض منسوبي المؤسسات العسكرية”. وأضاف “نلاحظ أن هناك خلايا لبعض الأحزاب في الجيش، وكل الانقلابات التي جرت في السودان لم تقم بها القوات المسلحة من تلقاء نفسها”. وبشأن محاكمات رموز النظام السابق قال: “هناك جهات عدلية منوط بها فتح البلاغات وجمع الأدلة وإجراء العمليات القانونية الرسمية”.

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