خلية أزمة واسط تقرر استمرار الحظر الجزئي وتطبيق الزوجي والفردي على المركبات

وقال مكتب المحافظ في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "خلية الأزمة في محافظة واسط عقدت، اليوم السبت، اجتماعا لجميع اعضاءها برئاسة المحافظ محمد جميل المياحي، وناقش الاجتماع سبل محاصرة انتشار فايروس كورونا، وابعاد العدوى عن المواطنين".

وأوضح المياحي بحسب البيان أنه "جرى التأكيد على استمرار الحظر الجزئي في المحافظة، ودعوة الأهالي إلى الإلتزام بتطبيق توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة من حيث ارتداء الكمامات والكفوف والتباعد الاجتماعي وعدم الخروج من المنازل الا للضرورات".

واشار المحافظ الى ان "الخلية قررت تطبيق العمل بنظام الفردي والزوجي للمركبات اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل لتقليل الزخم المروري، وافساح المجال أمام الفرق الطبية للتحرك بسهولة لمتابعة الفحوصات الميدانية".