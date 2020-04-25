القوات الأمنية تقتل سبعة 'دواعش' في ديالى

أفاد مصدر امني في محافظة ديالى، السبت، بان قوة من الاستخبارات قتلت سبعة من عناصر "داعش" واعتقال ثامن خلال عملية تفتيش لقوات المديرية شمال شرق المحافظة. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عملية امنية شهدتها اطراف بحيرة حمرين شمال شرق ديالى نفذتها استخبارات المحافظة تمكنت خلالها من قتل سبعة من عناصر من داعش". وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن أسمه، ان "العنصر الثامن أصيب وهو معتقل لدى القوات الامنية".





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