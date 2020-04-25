وفيات كورونا تتجاوز الـ200 ألف في العالم

ومن المتوقع وصول عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 3 ملايين في غضون الأيام المقبلة، وفقا لإحصاء "رويترز".

وسجلت الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا أكثر من نصف عدد الوفيات في أنحاء العالم.

وسجلت الولايات المتحدة ما يزيد على 52400 حالة وفاة حتى صباح يوم السبت، بينما سجلت كل من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وفاة ما بين 22 ألفا إلى 26 ألف شخص.