الحلبوسي للسفير الكويتي: العراق يتطلع لمزيد من التعاون ولا سيما بالمجال الاقتصادي

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، تطلع العراق لمزيد من التعاون مع الكويت ولا سيما في المجال الاقتصادي. وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم السبت، سفير دولة الكويت في العراق سالم الزمانان، وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك". ونقل البيان عن الحلبوسي تأكيده، "تطلع العراق إلى مزيد من التعاون ولا سيما في المجال الاقتصادي"، شاكراً الكويت لـ"وقوفهم مع العراق في أزمة مواجهة وباء كورونا ". من جهته أكد السفير الكويتي "سعي بلاده للتعاون الدائم مع العراق وحكومته، وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين"، معربا عن أمله في "تشكيل حكومة تواجه التحديات وتلبي متطلبات المرحلة".

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