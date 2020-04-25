تسجيل 369 حالة وفاة جديدة بكورونا في فرنسا

أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، السبت، ارتفاع عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد بـ369 حالة، ليصل الإجمالي إلى 22614.
وكانت وزارة الصحة سجلت 389 حالة وفاة جديدة أمس الجمعة، مقابل 516 يوم الخميس.
وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض محسوس في عدد الوفيات مقارنة باليومين الماضيين، مع استمرار منحى انخفاض الإصابات.
ولا يزال منحى الانخفاض في أعداد المصابين في المستشفيات والعناية المركزة، مستمرا منذ عدة أيام.
وذكرت وكالة "رويترز" أن وفيات فيروس كورونا بأنحاء العالم تجاوزت 200 ألف شخص.
وبلغ عدد المصابين في فرنسا 161488 حالة، شفي منهم 44594 شخصا.
وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض محسوس في عدد الوفيات مقارنة باليومين الماضيين، مع استمرار منحى انخفاض الإصابات.
ولا يزال منحى الانخفاض في أعداد المصابين في المستشفيات والعناية المركزة، مستمرا منذ عدة أيام.
وذكرت وكالة "رويترز" أن وفيات فيروس كورونا بأنحاء العالم تجاوزت 200 ألف شخص.
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