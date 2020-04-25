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المالية تفتح حسابات للاتحادات الرياضية خلال الأسبوع الحالي

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2020-04-25 | 20:06

المالية تفتح حسابات للاتحادات الرياضية خلال الأسبوع الحالي

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أكدت وزارة الشباب والرياضة، ان وزارة المالية ستشرع الأسبوع الحالي بإجراءات فتح حسابات الاتحادات ومن ثم تحويل المبالغ لإطلاق رواتب ومنح الاتحادات الرياضية لعام 2020.
وقال مدير عام الدائرة القانونية والإدارية والمالية شاكر محمد في بيان للوزارة، إن "الوزارة أرسلت عدة كتب إلى وزارة المالية منذ شهر كانون الثاني 2020، من اجل الإسراع بفتح حسابات الاتحادات، وننتظر وصول الإشعار من وزارة المالية للإشراف على تنظيم توزيع هذه الأموال ومنحها إلى من يستحقها وفق الضوابط القانونية".

وأضاف ان "قرار مجلس الوزراء يؤكد ان وزارتي الشباب والرياضة والمالية مسؤولتان حصرا عن توزيع الأموال إلى الاتحادات على وفق تعليمات تصدرها الوزارتين، وان وزارة الشباب والرياضة سيكون دورها الإشراف والمراقبة على الأموال، ومن جانبنا نحن أكملنا جميع الإجراءات وسبق الإعلان عنها في الموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة".

وأوضح محمد إن "وزير الشباب والرياضة احمد رياض، يؤكد في أكثر من توجيه على ضرورة إيصال الأموال الى مستحقيها وإيجاد الحلول للمشاكل التي تؤخر تسليم المنح، وهو ما يدفعنا إلى تذليل المعوقات حرصنا منا على دعم شريحة الرياضيين والشباب".

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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