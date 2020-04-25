صور أولية لحريق شرقي بغداد

تنشر الخليج 365، صوراً أولية للحريق الذي اندلع شرقي العاصمة بغداد. وكان مصدر أمني افاد، اليوم السبت، باندلاع حريق في "بسطيات" وعمارة تجارية في بغداد الجديدة شرقي العاصمة.

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