الداخلية: 20 فرقة اطفاء تباشر باخماد حريق شرقي بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن مباشرة 20 فرقة اطفاء باخماد حريق شرقي بغداد. وقال اعلام وزارة الداخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نحو ٢٠ فرقة اطفاء من الدفاع المدني باشرت في عملية اخماد حريق نشب في عدد من البسطيات وكذلك في احد طوابق بناية تجارية في سوق بغداد الجديدة". Advertisements وأضاف أن "عملية الاخماد تأتي بقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان". وكان مصدر أمني افاد، اليوم السبت، باندلاع حريق في "بسطيات" وعمارة تجارية شرقي العاصمة بغداد.

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