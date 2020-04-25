بالوثائق.. توجيه حكومي بالتوقف عن صرف التمويل لإقليم كردستان

تنشر الخليج 365 وثائق صادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء موجهة الى وزارة المالية تتضمن نقاط عديدة من بينها الزام الوزارة بالتوقف عن صرف المبالغ المالية الى اقليم كردستان كرواتب الموظفين وكذلك الزام حكومة الاقليم بتصدير مالا يقل عن 250000 برميل يوميا من النفط الخام المنتج من حقولها. وأدناه نص الوثائق:

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