الملعب الأكثر تطوراً في العراق يتحدى جائحة كورونا ويبصر النور قريباً

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2020-04-25 | 19:13
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تواصل وزارة الشباب والرياضة، اعمال التأهيل والصيانة على ملعب "الشهداء" الحبيبية شرقي العاصمة بغداد.
وقال مدير اعلام وزارة الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب في حديث للسومرية نيوز، إن "كوادر وزارة الشباب والرياضة، تواصل اعمالها من اجل تجهيز ملعب الشهداء تمهيداً لافتتاحه خلال الفترة المقبلة".
وأوضح أن "الملعب جاهز للافتتاح، باستثناء شبكة المجاري والتي تعطل إنجازها بسبب الظروف الحالية ووفقاً لتوجيهات وزير الشباب والرياضة احمد رياض، فإن الملعب لن يتم افتتاحه ما لم ينجز بالكامل".
وعن موعد افتتاح الملعب، اكد عبد الوهاب، أن "وزارة الشباب والرياضة لم تحدد موعد نهائي لافتتاح الملعب، كون الظروف غير مناسبة"، مبيناً ان "كرنفال كبير سيسبق افتتاح الملعب بالإضافة الى مباراة استعراضية تضم عدد من النجوم من داخل وخارج العراق".
ملعب الشهداء أول ملعب في الشرق الأوسط سيعتمد كلياً على الطاقة الشمسية في تشغيل مرافقه كافة، فالملعب يشتمل على خلايا شمسية بمساحة قدرها (7000) متر مربع مركبة على سقف الملعب ستزوده بـ1200 كي في تكفي للإنارة والمصاعد والتبريد والإنارة الحديثة المتكونة من 136 بروجكتراً ذات قدرة 200 واط.
وكان من المفترض ان يتم افتتاح الملعب في الربع الأول من عام 2020، لكن بسبب ظروف البلاد من التظاهرات وجائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، تم تأجيل الافتتاح الى اجل غير مسمى.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.