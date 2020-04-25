الملعب الأكثر تطوراً في العراق يتحدى جائحة كورونا ويبصر النور قريباً

ملعب الشهداء، يتسع لـ30 الف متفرج ويضم تقنية الفيديو المساعد “VAR” وهو الأكثر تطوراً في العراق.

وقال مدير اعلام وزارة الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب في حديث للسومرية نيوز، إن "كوادر وزارة الشباب والرياضة، تواصل اعمالها من اجل تجهيز ملعب الشهداء تمهيداً لافتتاحه خلال الفترة المقبلة".



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وأوضح أن "الملعب جاهز للافتتاح، باستثناء شبكة المجاري والتي تعطل إنجازها بسبب الظروف الحالية ووفقاً لتوجيهات وزير الشباب والرياضة احمد رياض، فإن الملعب لن يتم افتتاحه ما لم ينجز بالكامل".

وعن موعد افتتاح الملعب، اكد عبد الوهاب، أن "وزارة الشباب والرياضة لم تحدد موعد نهائي لافتتاح الملعب، كون الظروف غير مناسبة"، مبيناً ان "كرنفال كبير سيسبق افتتاح الملعب بالإضافة الى مباراة استعراضية تضم عدد من النجوم من داخل وخارج العراق".



ملعب الشهداء أول ملعب في الشرق الأوسط سيعتمد كلياً على الطاقة الشمسية في تشغيل مرافقه كافة، فالملعب يشتمل على خلايا شمسية بمساحة قدرها (7000) متر مربع مركبة على سقف الملعب ستزوده بـ1200 كي في تكفي للإنارة والمصاعد والتبريد والإنارة الحديثة المتكونة من 136 بروجكتراً ذات قدرة 200 واط.