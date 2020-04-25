الجيش الليبي يقبض على قائد مليشيا متورط في تجارة البشر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

متابعات_ السعودية نيوز

القت قوات الجيش الوطني الليبي، القبض على أحد قادة المليشيات المتورط في تجارة البشر وتهريب الوقود في مدينة العجيلات غربي العاصمة طرابلس .



ونقل موقع العين الإخبارية عن مصدر عسكري، أن الجيش الليبي تمكن من القبض على أحد رموز التهريب بالعجيلات ويدعى محمد عمر زغيب الشهير بـ"فرفور"، مضيفاً أنه أحد قيادات مليشيا العمو الدباشي ومتورط معه في تجارة البشر وتهريب الوقود.

وأوضح المصدر أن زغيب كان مسجوناً في مدينة صبراتة وخرج من السجن أثناء هجوم مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية على المدينة، وأصيب في مدينة ترهونة عقب استهداف عربة الكيربي التركية التي كان بداخلها.

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وفي وقت سابق، اعتقل الجيش الليبي أحد كبار قادة تهريب البشر الذين يعملون لصالح تركيا، جنوبي العاصمة طرابلس، يدعى "صالح الدباشي" شقيق المهرب المعاقب دولياً المدعو أحمد الدباشي، الملقب بـ"العمّو".

وكان صالح الدباشي المسؤول الأول عن مركز إيواء صبراتة، الذي شهد أبشع الجرائم ضد البشرية بحق المهاجرين من بيع ورق وعبودية وتهريب طيلة الفترة من 2012 إلى 2017"، مضيفاً أنه "تم القبض عليه مع عدد من المرتزقة السوريين والمطلوبين الليبيين المدعومين من تركيا".

وأطلقت مليشيات الوفاق سراح سجناء من بينهم إرهابيون في سجن مدينتي صرمان وصبراتة اللتين سيطرت عليهما مليشياتها بدعم تركي كثيف.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اقتحام المليشيات السجون وإطلاق مئات المحكومين والإرهابيين دون إجراءات قانونية.

وأبدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "انزعاجها الشديد" من التصعيد الذي قامت به حكومة الوفاق غرب البلاد، لاستخدامها الإرهابيين لترويع المدنيين من سكان صرمان وصبراتة