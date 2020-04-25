زوج ضحية من الطائرة الأوكرانية للحرس الثوري: ضحَّيتم بالناس من أجل مرشدكم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

هاجم جواد سليماني، زوج الناز نبيئي، إحدى ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، قائد القوات الجوية بالحرس الثوري اﻹيراني، أمير علي حاجي زادة، واصفاً تصريحاته الأخيرة بأنها "دليل على خبث" قواته التي أسقطت الطائرة، بحسب ما نقل موقع "إيران إنترناشيونال - عربي".

Advertisements

وكتب سليماني في صفحته على "تويتر"، أمس الجمعة، مخاطباً قائد القوات الجوية: "حاجي زادة، تكلَّم أكثر! إذا کنتم تريدون إطلاق 400 صاروخ على مواقع أميركية ولم يتم إغلاق المجال الجوي فهذا علامة على جريمتكم، إن کانت الولايات المتحدة تنوي استهداف مكتب مرشدکم وأنتم لم تغلقوا المجال الجوي فهذا خير دليل على خبثكم"، متسائلًا: "هل تضحون بالناس من أجل قائدك؟! عار عليك".

وکان حاجي زادة قال في برنامج تلفزيوني مساء الخميس، إن "الهجوم على قاعدة عين الأسد لم يكن عملياتياً، فقط أطلقنا عدة صواريخ، لكننا بعد هذا الهجوم خططنا لضرب 400 نقطة إذا ردّت الولايات المتحدة".

وتابع دون الإشارة إلى إسقاط الطائرة الأوكرانية وقتل 176 شخصاً كانوا على متنها: "خلال ذروة التوترات بين إيران والولايات المتحدة، كان قصد دونالد ترمب من التهديد بمهاجمة نقطة ثقافية، هو الهجوم على مكتب المرشد".