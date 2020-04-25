المؤسسة الإقتصادية توزع مساعدات غذائية للمتضررين من السيول بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

دشنت المؤسسة الاقتصادية اليمنية بعدن، اليوم، توزيع مواد غذائية وايوائية لعدد ١٠٠٠ أسرة متضررة من السيول التي شهدتها مديريات المحافظة.



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وبحسب وكالة سبأ الحكومية، اوضح نائب مدير عام المؤسسة العميد عبدالكريم صالح، ان عملية التوزيع تأتي لإغاثة الاسر المتضررة من كارثة سيول الامطار بمحافظة عدن... مبيناً بان التوزيع يشمل مديريات خورمكسر والتواهي وكريتر والمعلا.

وأشار إلى أن المؤسسة قامت بتكليف اللجنة المتخصصة بالكوارث التابعة لها بحصر شامل للاسر المتضررة لتوفير قاعدة بيانات لضمان تقديم المساعدات الإغاثية للمستحقين.

وتضررت عشرات الاسر في العاصمة عدن جراء السيول التي خلفتها الأمطار التي شهدتها الأسبوع الماضي وتسببت بتضرر عشرات المنازل