تزايد المخاوف حول سلامة الكوادر الطبية في الكويت بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

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علت بعض الأصوات الطبية في الأيام القليلة الماضية للتحذير من تزايد الإصابات في صفوف القطاع الطبي، الذي يشهد حالة من الاستنفار منذ شهر شباط/فبراير الماضي عندما وصل فيروس كورونا المستجد إلى الكويت، واكتشاف عدد كبير من الإصابات حتى الآن.



ومع إعلان بعض الحسابات الإخبارية اكتشاف إصابات بين الأطباء والممرضين المشرفين على علاج مصابي الفيروس التاجي، بدت المخاوف تتزايد من ارتفاع عدد الإصابات وسط مطالبات بتوفير معدات أكثر حماية لهؤلاء الأطباء وتغيير خطة إدارة الصحة العامة تجنبا لارتفاع الإصابات بين الأطباء.

ولا توجد أعداد دقيقة لعدد الإصابات في القطاع الطبي، إلا أن ذلك لم يغير من واقع الحال والخوف من ازدياد الإصابات بينهم مع زيادة الحالات المكتشفة بين السكان واستمرار عودة المواطنين إلى البلاد وهو ما يؤكد أن مخاطر العدوى لا تزال موجودة.