السودان: 39 إصابة جديدة بكورونا بإجمالى 213

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 39 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة، حسب التقارير الوبائية ليوم أمس الجمعة.

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وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان مساء اليوم السبت - أن الحالات الجديدة منها 36 اصابة سجلت في ولاية الخرطوم، وحالة واحدة في كل من ولايات الجزيرة (وسط السودان)، البحر الأحمر (شمال شرق) ، وسط دارفور (غرب)، مشيرة إلى ولاية القضارف (شرق) سجلت حالتين ضمن الحالات التي أعلن عنها سابقا.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 213 حالة، بينها 17 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 19 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.