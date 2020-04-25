شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 1197 إصابة جديدة و9 وفيات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020 متابعات_ السعودية نيوز أعلنت السعودية، السبت، تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ما رفع العدد الإجمالي إلى 16299 إصابة.

Advertisements وقالت وزارة الصحة السعودية إن 115 من الإصابات تعد من الحالات الحرجة، فيما تم تسجيل 9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في جدة ومكة المكرمة، وكان معظمهم يعاني من أمراض مزمنة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 136. ولفتت الوزارة إلى شفاء 166 حالة ليصل إجمالي المتعافين إلى 2215 حالة. وأوضحت أن نسبة السعوديين في الإصابات اليومية الجديدة، السبت، تصل إلى 24%.

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