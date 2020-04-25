فرنسا تسجل 369 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا

أكدت السلطات الصحية الفرنسية ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد إلى 22 ألفا و 614 وفاة، إثر تسجيل 369 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

بالتوازي، تعهد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، باتخاذ إجراءات تخص قطاع الضيافة الفرنسى المتضرر جراء انتشار وباء كورونا، حيث أن المطاعم والفنادق والمقاهى وغيرها لا تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد فحسب بل أيضا أسلوب حياة للفرنسيين.

من جهته، أشار وزير ​الاقتصاد​ والمال برونو لومير إلى أنه "سيتم اتخاذ قرار فى نهاية شهر أيار، حول موعد إعادة فتح المقاهي والحانات والمطاعم في ​فرنسا​، بعد أن ذكرت تقارير أنه قد يسمح لها بفتح أبوابها اعتبارا من 15 حزيران".