249 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في ولاية نيوجيرسي الأميركية

أعلنت السلطات الأميركية تسجيل ولاية نيوجيرسي 249 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 5863 حالة.
وكان حاكم ولاية نيوجيرسي أكد يوم أمس الجمعة أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بالولاية تجاوز حاجز الـ 100 ألف إصابة، لتكون بذلك الولاية الثانية الأكثر تضررًا من تفشي الوباء بعد نيويورك. حاكم الولاية، فيليب مورفي.
في السياق ذاته، أوضح حاكم الولاية أن هناك انخفاض في أعداد الخاضعين للعلاج بالمستشفيات، وأن الفيروس ينتشر بشكل متسارع في المناطق الوسطى والجنوبية من الولاية بصفة خاصة، لكن لن يكون هناك أي تراجع في التصدي لتفشيه، لن نسمح بذلك".
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