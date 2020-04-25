الصحة المصرية: تسجيل 227 حالة إصابة يفيروس كورونا و13 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والإسكان المصرية، تسجيل 227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، توازياً مع تسجيل 13 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
وأكدت الوزارة خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بذلك إلى 1114 حالة.
كما نوّهت بأن "جميع الحالات التي تم شفاؤها تعود إلى مواطنين مصريين".
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