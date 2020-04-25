ترامب وبوتين: لقاء نهر إلبه يمثل قدرتنا على ترك التناقضات والتعاون لتحقيق هدفنا

أصدر الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، ونظيره الأميركي ​دونالد ترامب​، بيانًا مشتركًا بمناسبة الذكرى الـ 75 لالتقاء القوات السوفيتية والأميركية عند نهر إلبه بألمانيا أواخر الحرب العالمية الثانية.

وأشار الرئيسان في البيان إلى أن "روح لقاء نهر إلبه بين الجنود الأميركيين والروسيين، مثال على قدرة بلدينا على وضع التناقضات جانبًا، وبناء الثقة والتعاون من أجل تحقيق هدف مشترك"، مشددين على أنه "بتصدينا اليوم لأخطر تحديات القرن الـ 21، نعبر عن احترامنا الكبير لبسالة وشجاعة جميع الذين قاتلوا معا من أجل هزيمة الفاشية. لن ينسى أخد مآثرهم وبطولاتهم".

من الجدير ذكره أن قوات من الجيش الأحمر التقت مع قوات ​الجيش الأميركي​ الأول في 25 نيسان 1945، قرب مدينة تورغو على نهر إلبه. وتكلل هذا اللقاء باختراق فلول القوات الألمانية وحلفائها وشقها إلى قسمين في الشمال والجنوب.